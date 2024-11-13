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لبنان

آخر معلومة.. هذا ما سيشهده ملف "حرب لبنان" بعد أيّام!

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:17
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تمَّ إحراز تقدّم نحو التوصل إلى إتفاق بين إسرائيل ولبنان بدعمٍ من الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب.
 
وقالت الصحيفة أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى كبار المسؤولين في روسيا والولايات المتحدة لصياغة "رسالة جانبية" للإتفاق، مُشيرة إلى أنَّ الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين سيُقدم للبنان الخطوط العريضة إتفاق وقف إطلاق النار خلال أيام.
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وأوضحت الصحيفة أنه في حال لم يقفل لبنان بعرض الوساطة الأميركية، فإن إسرائيل ستُهدّد بتصعيد الحرب، وأردفت: "لكن عملياً، فإنه بمباركة ترامب، فإنه سيكون هناك سعي لوقف إطلاق النار".
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إنَّه "مع وجود ترامب في البيت الأبيض، فإن إسرائيل ستعرف كيفية تطبيق الإتفاق حيث ستتم مواجهة أي انتهاكٍ من جانب حزب الله".
 
كذلك، قالت الصحيفة إن "الجيش الإسرائيليّ يستعدُّ لإنهاء الحرب ولإقامة مناطق عازلة في الأراضي اللبنانية"، موضحة ، نقلاً عن مصدر أمني، أنَّ "إنشاء المناطق العازلة سيساعد على منع التسلل وإطلاق النار المباشر".
 
(رصد لبنان24)

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