غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب.. ما هي آخر التطورات؟

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وحتى الساعة، فإن الغارات طالت المناطق التالية: بنت جبيل، فرون، سحمر، برعشيت، كفرا، عيتا الشعب، منطقة التابلاين في بلدة كفررمان، النبطية الفوقا والغازية.