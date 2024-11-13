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لبنان

غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب.. ما هي آخر التطورات؟

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:34
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وحتى الساعة، فإن الغارات طالت المناطق التالية: بنت جبيل، فرون، سحمر، برعشيت، كفرا، عيتا الشعب، منطقة التابلاين في بلدة كفررمان، النبطية الفوقا والغازية.
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فيما طال القصف المدفعي العنقودي خراج بلدة بلاط. 
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