سيأتي من دمشق.. مسؤول كبير سيزور بيروت الجمعة!

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، سيصل يوم الجمعة إلى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من دمشق.

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