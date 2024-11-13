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لبنان

سيأتي من دمشق.. مسؤول كبير سيزور بيروت الجمعة!

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:24
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، سيصل يوم الجمعة إلى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من دمشق. 
 
 
 
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لبنان

علي لاريجاني

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