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لبنان

تهديد إسرائيلي جديد للضاحية: عليكم اخلاء هذه المباني!

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:34
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وجّه المتحث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاءـ انذار جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك وبرج البراجنة.
أضاف:"أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر". 

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