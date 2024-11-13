هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ غالبية المصارف اللبنانية تعمل كالمعتاد رغم الحرب، حيث تنسق عملياتها الداخلية لتأمين السيولة الكاملة للعمليات المصرفية كاملة بالتنسيق مع مصرف لبنان.

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وذكرت المصادر أن سيولة الدولار مؤمّنة بالكامل لدى المصارف، موضحة أن هناك تسهيلات مُنحت للمواطنين للحصول على دولارات من حساباتهم بسلاسة.

كذلك، قالت المصادر إنّ مصرف لبنان على تنسيق تام مع كافة المصارف وذلك لتأمين كافة الدولارات المطلوبة، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي يواصل شراء وبيع الدولار ضمن آليته المعتادة وهو لم يتأثر بالأحداث الأمنية.