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لبنان

علي حسن خليل: متمسكون بالقرار 1701 ولا تحفّظ على تطبيقه الدقيق والحرفي

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:56
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قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أنّ لبنان ملتزم بالقرار 1701 الذي أنهى حرب لبنان وإسرائيل عام 2006، مشيراً إلى أنه "لا تحفظ على التطبيق الدقيق والحرفي للقرار 1701"، وأضاف: "الموقف اللبناني موحد بشأن الالتزام بالقرار 1701 ويتم التنسيق مع المقاومة في هذا الشأن، وحزب الله عبر على أكثر من مستوى عن التزامه بالقرار 1701".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، اليوم الأربعاء، قال خليل: "توافقنا سابقاً مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين على صيغة اتفاق يتمّ عرضها على إسرائيل، ولم تصلنا أي ملاحظات ولا ردود بشأن الصيغة التي ناقشناها، كما لم يحصل أي اتصال جديد بين هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
 
وتابع: "هوكشتاين أفادنا بأنه يواصل مهمته بشأن مساعي الوصول لاتفاق، وننتظر الحصول على مسودة جديدة تتضمن صيغة اتفاق".
 
وأردف: "لن يقبل أي لبناني بأن تكون لإسرائيل حرية الحركة في لبنان بعد الاتفاق والقرار 1701 واضح، والعدو لم يستطع بعد 50 يوماً احتلال أيّ أرضٍ لبنانية". 


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