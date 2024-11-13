"هدية" من إسرائيل لترامب.. ما علاقة لبنان؟

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأربعاء، أنّ إسرائيل تُعدّ خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله على أنه تم التوافق على أنّ إسرائيل ستُقدم في شهر كانون الثاني هدية لترامب تشمل تفاهماً بشان لبنان.

Advertisement

كذلك، قال مسؤولون إسرائيليون إن "هناك محادثات بمقر إقامة ترامب ركزت على اقتراح إسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان"، موضحين أنّ الاقتراح الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان يشمل تعاوناً غربياً روسياً"، وأردف: "الخطط قيد الإعداد لتكثيف العمليات البرية في لبنان إذا انهارت المحادثات، وشروط الاتفاق ستتطلب من حزب الله الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

الصحيفة قالت أيضاً إن "جيش لبنان سيتولى المنطقة الحدودية لفترة أولية 60 يوما بإشراف أمريكي بريطاني".









