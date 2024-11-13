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لبنان

ثلاثة أسباب تجعل وقف الحرب الآن صعباً

Lebanon 24
13-11-2024 | 22:30
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كتب محمد علوش في" الديار": خلال الساعات الماضية، قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في حديث لصحافيين إن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا ونحن مفعمون بالأمل»، ولكن بحسب المصادر فإنه من غير الواضح بعد إذا كان هوكشتاين يمتلك قرار العمل في المنطقة بعد انتصار ترامب، مشيرة إلى أنه رغم التقارير التي تتحدث عن تنسيق بين هوكشتاين والرئيس الأميركي الجديد، إلا أنه لا صدقية لهذه التقارير، ولم يتم التأكد منها، وبالتالي في لبنان هناك علامات استفهام كثيرة حول مهمة هوكشتاين، وإذا كانت منسقة فعلا مع الإدارة الجديدة، وهو ما قد يكون مستبعداً بحال قرر ترامب أن يكون له مبعوثه الخاص لمعالجة هذه الحرب.
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انطلاقا من كل هذه المعطيات تجزم المصادر تبخر الأجواء الإيجابية، التي كانت سائدة لدى البعض خلال الأيام الماضية، مشددة على أن الظروف اليوم ليست مؤاتية للتوصل إلى اتفاق لأسباب ثلاثة هي:

- عدم وضوح السياسة الأميركية الجديدة التي سينتهجها ترامب.

- السقف المرتفع للشروط «الإسرائيلية».

- عدم قول الميدان كلمته الأخيرة بعد في هذه الحرب.
 
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