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لبنان
المدفعية الإسرائيلية تقصف يحمر.. وتدمير 4 منازل
Lebanon 24
14-11-2024
|
00:04
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قصفت المدفعية الإسرائيلية منذ قليل بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية عيار 155 ما أدى إلى تدمير 4 منازل.
جاء ذلك بعد غارة من مسيّرة على دراجة نارية أدت إلى استشهاد سائقها.
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