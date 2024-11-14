المدفعية الإسرائيلية تقصف يحمر.. وتدمير 4 منازل

قصفت المدفعية الإسرائيلية منذ قليل بلدة يحمر بالقذائف الفوسفورية عيار 155 ما أدى إلى تدمير 4 منازل.



جاء ذلك بعد غارة من مسيّرة على دراجة نارية أدت إلى استشهاد سائقها.

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