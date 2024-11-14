Advertisement

لبنان

باسيل.. مع "حزب الله" وضده

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1278106-638671692933530698.jpg
Doc-P-1278106-638671692933530698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مطلعة في "قوى الثامن من آذار" ان كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل امس  لم يكن مفهوما، اذ كان مليئاً التناقضات تجاه "حزب الله" ودوره تحديدا.
وقالت المصادر ان باسيل كان مع "حزب الله" وضده في كل المواضيع والقضايا، وهذا الامر، إن دل على شيء فعلى ان الرجل يريد ان يترك خيطا رفيعا مع الحزب في هذه المرحلة.
Advertisement
وترى المصادر ان باسيل ليس لديه تصور واضح عن الموقف السياسي الذي يريد ان يأخذه لانه مرتبط فعليا بنتيجة المعركة الحاصلة وعليه يجب ان يعطي اشارات متناقضة ليتمكن من تسويقها لاحقا مهما كانت النتائج.
وكان باسيل قال امس في حديث تلفزيوني "نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل".
باسيل رأى أنه "في الداخل اللبناني فقد "حزب الله" مشروعيته الشعبية بقدرته على حماية لبنان، أما الدفاع فهو يقوم به اليوم بشكل جيد". وجدد  التأكيد أن "استراتيجية وحدة الساحات فشلت وأثبتت عدم كفاءتها والدليل أن ايران لم تضع معادلة ضرب اسرائيل مقابل ضرب لبنان"، لافتاً إلى أنها "تضع مصالحها وأمنها القومي على مصلحة أخرى، في حين أن من وضع معادلة ضرب المدني مقابل المدني أو المبنى مقابل المبنى هو "حزب الله" ولم يستطع تطبيقه".
وأوضح أنه "مخطئ من يظن أن ايران تتخلى عن "حزب الله" وهو لا يزال "خطاً أحمر" لديها ولكن المهم ما هي قدرتها على القيام  بذلك وهي طبعا لا ترغب بأن يحصل ما يحصل اليوم لأنها استثمرت في "حزب الله".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-11-14
03:57 | 2024-11-14
03:54 | 2024-11-14
03:51 | 2024-11-14
03:40 | 2024-11-14
03:35 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24