إليكم وضع الطرقات صباح اليوم

تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة صباح اليوم، الخميس.

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وحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور ناشطة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة باتجاه انفاق المطار، في حين حركة المرور طبيعية من عاريا باتجاه الفياضية وصولا حتى الحازمية.وأفادت عن أن حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.