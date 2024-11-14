هذا ما فعله جنوبيون في مناطق النزوح

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عُلِم أنَّ عدد من التجار الكبار في جنوب لبنان بادروا إلى فتحِ مؤسسات إقتصاديّة وتجارية في العديد من مناطق النزوح، ما أسفر عن ظهور مصالح عمل جديدة.وذكرت المعلومات أنَّ هذه الأعمال فتحت الباب أمام وظائف جديدة ليد عاملة نازحة أيضاً خصوصاً أن معظم النازحين من الشباب يبحثون عن فرص عمل ضمن المناطق التي يقطنون فيها.