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لبنان

عن عملياته في لبنان.. بيان من الجيش الإسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:20
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر "اكس"، أن الجيش الاسرائيلي أغار خلال الأسبوع المنصرم على أكثر من 140 منصة صاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ودمرها.

وأضاف: "لقد شكلت هذه المنصات تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية في إسرائيل وعلى القوات العاملة في جنوب لبنان، من بين المنصات التي تم استهدافها كانت تلك التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو الجليل الغربي يوم ونحو وسط البلاد يوم أمس ويوم أمس الأول".
 
كما زعم استهداف أكثر من 200 عنصر لحزب الله.
 
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