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لبنان

اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:49
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نفذ اليوم الخميس أهالي مدرسة الفارابي - وروضة ضهر المغر في منطقة القبة طرابلس اعتصاما للمطالبة بالتحاق الطلاب بمدرستهم ورفض الانتقال الى مدارس أخرى، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".

وقطع الاهالي الطريق لبعض الوقت ورردوا الشعارات المطالبة بحق أولادهم بالتعليم.
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