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لبنان

غارات عنيفة على النبطية.. وإصابتين من الهيئة الصحية الاسلامية

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:02
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شنّ العدو الإسرائيلي صباح اليوم غارات عنيفة على النبطية، في الجنوب.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّه قد تم استهداف منزل في حي الراهبات.
وأفادت المعلومات عن شنّ 3 ضربات على نفس المكان.
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وأدت الغارات على حي الراهبات في النبطية إلى إصابة شخص مدني بجروح طفيفة، إضافة إلى إصابتين طفيفتين من الهيئة الصحية الاسلامية.
 
كمت شنّت الطائرات المعادية منذ بعض الوقت غارات عنيفة على محور ومثلث طير حرفا  الجبين وشيحين يارين، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف للمنطقة ولبلدتي المنصوري ومجدل زون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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