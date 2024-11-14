نقيب المحررين نعى الزميلة سكينة كوثراني: تنضم إلى لائحة الصحافيين الشهداء

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أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عن حزنه العميق " لاستشهاد الزميلة في إذاعة النور سكينة منصور كوثراني مع ولديها رضا وساره وعدد من أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية إستهدفت مبنى سكنيا في جون الشوفية".وقال:"إن العدو الاسرائيلي لا يفرق في إعتداءاته اليومية بين مدني ومقاتل، ويستبيح كل شيء غير آبه بقانون او ميثاق او عهد، وهو لا يتقن إلا لغة النار والدم. وتنضم الزميلة سكينة إلى لائحة الصحافيين اللبنانيين الذين إرتقوا في هذه الحرب الظالمة والوحشية على وطننا ليصبح عددهم 12 شهيدة وشهيد .وإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تضع هذه الجريمة المغرقة في بشاعتها أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة الاونيسكو التي تعقد إحدى لجانها إجتماعا تحت عنوان حماية الصحافيين، والمحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد العام للصحفيين العرب".وإذ أكد القصيفي باسم مجلس نقابة المحررين وباسمه، الاستنكار الشديد ، والتنديد بهذه المجزرة الإسرائيلية الوحشية، تقدم بأصدق مشاعر العزاء من أسرة " إذاعة النور" على "ارتقاء الزميلة الشهيدة سكينة كوثراني، ومن عائلتها"، سائلا أن "يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".