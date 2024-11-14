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وبحسب الموقع، "لطالما كانت السياسة الخارجية الأميركية مدفوعة دائما بمزيج من القيم والمصالح الوطنية المتصورة، ومن المرجح أن تعطي إدارة ترامب الثانية الأولوية للمصالح على القيم. ومن المؤكد أنها ستكون أكثر حزما في متابعة ما تعتبره النخبة السياسية في واشنطن، سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون، أهدافا رئيسية للأمن القومي الأميركي. أولا، منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 160 مليار دولار في شكل مساعدات خارجية ودعم دبلوماسي قوي، وكان هذا التحالف غير الرسمي القوي ثابتا في السياسة الخارجية الأميركية بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض أو الحزب السياسي الذي يسيطر على الكونغرس. وعلى المستوى الرسمي، تؤيد واشنطن، مثلها كمثل بقية دول العالم، حل الدولتين. ولكن لسنوات عديدة، عمل المستوطنون والسياسيون اليمينيون في إسرائيل على توسيع المستوطنات، وفي هذه العملية عملوا على تقويض أسس الدولة الفلسطينية القابلة للحياة".وتابع الموقع، "ثانيا، في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب الأولى، نجح الرئيس وفريقه في إقناع الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وانضمت المغرب والسودان إلى العملية أيضًا. واتبعت إدارة جو بايدن استراتيجية مماثلة وسعت، دون جدوى، إلى تحفيز المملكة العربية السعودية على اتباع النهج عينه".وبحسب الموقع، "ثالثًا، منذ الإطاحة بسلالة بهلوي في عام 1979، اعتبرت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خصمها الرئيسي في الشرق الأوسط. ولأكثر من أربعة عقود، كانت طهران خاضعة لعقوبات أميركية شديدة وشاملة. وفشلت جهود الرئيس باراك أوباما لاحتواء التوتر مع إيران وإبطاء تقدم برنامجها النووي بسبب نقص الدعم من الجمهوريين والديمقراطيين . وبعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، نفذ ترامب استراتيجية "الضغط الأقصى" ضد إيران. وفي ظل إدارة بايدن، لم يتم رفع العقوبات، على الرغم من أن تطبيقها كان أقل صرامة مما كان عليه في عهد سلفه".ورأى الموقع أن "إدارة ترامب الثانية سوف تسعى بقوة إلى تحقيق هذه المواضيع العريضة، أي الدعم الثابت لإسرائيل، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والعودة إلى سياسة الضغط الأقصى تجاه إيران. ومع ذلك، فإن الشرق الأوسط لا يتفاعل فقط مع التغييرات في واشنطن، فالديناميكيات الإقليمية التي سيواجهها ترامب في إدارته الثانية تختلف بشكل كبير عن تلك التي كانت موجودة في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين. فقد كان الاعتقاد السائد قبل السابع من تشرين الأول 2023 أن إيران وإسرائيل نجحتا في إرساء توازن القوى أو التوازن الاستراتيجي في "حرب الظل" بينهما. وفي الصراع المنخفض الشدة بين الخصمين، كان من المفترض أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله غير مرجحة، نظراً للثمن الباهظ الذي سيدفعه الجانبان. وفي الوقت نفسه، حافظت بعض الدول العربية وتركيا على مستوى من التفاعل الاقتصادي والدبلوماسي مع كل من إيران وإسرائيل".وبحسب الموقع، "لقد تحطم هذا التوازن الإقليمي الهش للقوى منذ تشرين الأول 2023. وبفضل الدعم الأميركي غير المشروط، وجهت إسرائيل ضربة ثقيلة، ولكنها ليست قاتلة، لحماس وحزب الله، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتقديم تقييم دقيق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان. ومع ذلك، هناك ثلاث نتائج مترابطة واضحة".وبحسب الموقع، "أولا، على الرغم من التفوق العسكري والاستخباراتي لإسرائيل، فإن حماس وحزب الله يبديان مقاومة شرسة تسببت في خسائر عسكرية فادحة لإسرائيل. وعلى الرغم من اغتيال العديد من كبار القادة والضربات الجوية المكثفة في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران، لم يلوح أحد بالراية البيضاء. ثانيا، في سعيه إلى الحفاظ على ائتلافه الحاكم والتمتع بالدعم الكامل من واشنطن، اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف متشددة وفشل في صياغة استراتيجية سياسية، وهو يصر على هزيمة حماس وحزب الله بشكل كامل وإقامة نظام إقليمي جديد. إن اعتماد إسرائيل المفرط على القوة العسكرية أدى إلى عزلها بشكل أكبر في الشرق الأوسط وفي النظام الدولي. ثالثاً، كان لزاماً على القوى الإقليمية الأخرى أن تستجيب لهذه الديناميكيات الاستراتيجية المتغيرة. فقد أدى المستوى غير المسبوق من الدمار في غزة ولبنان واستشهاد الآلاف من المدنيين إلى تأجيج الغضب العربي والإسلامي تجاه إسرائيل".وتابع الموقع، "على نفس القدر من الأهمية، يعترض الزعماء الإيرانيون والأتراك والعرب بشدة على نظام إقليمي بديل حيث تكون إسرائيل القوة المهيمنة ذات القدرات غير المقيدة لقصف خصومها.لقد فشلت القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، في وقف هذا الإفراط في استخدام القوة العسكرية، وبرزت إسرائيل كقوة مهيمنة إقليمية غير مقيدة. وهناك دلائل متزايدة على أن القادة في طهران وأنقرة والرياض وغيرها من العواصم العربية يعيدون تقييم استراتيجياتهم من أجل مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة وغير المقيدة واستعادة توازن القوى الإقليمي. قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، مؤخراً إن التغيير المحتمل في العقيدة النووية للبلاد أمر وارد إذا واجهت طهران تهديداً وجودياً. بالإضافة إلى ذلك، تخطط إيران لتوسيع ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير للسنة المالية المقبلة. من جانبه، حذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن إسرائيل قد تهاجم تركيا وتعهد بزيادة قدرات بلاده الصاروخية البعيدة المدى".