مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

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وزعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في١٤-١١-٢٠٢٤:" محافظة جبل لبنان:جون- قضاء الشوف- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.ضاحية بيروت الجنوبيةمعوض- إخماد حريق مولادات كهربائية وشقق سكنية.- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلة.الغبيري- إخماد حريق ركام مبنى.برج البراجنة- إخماد حريق شقة في مبنى سكني.محافظة النبطيةالنبطية الفوقا- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.