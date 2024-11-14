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لبنان

مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:35
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وزعت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة من صباح اليوم الخميس الواقع في١٤-١١-٢٠٢٤:

 
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" محافظة جبل لبنان:

 جون- قضاء الشوف

- استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

 ضاحية بيروت الجنوبية

 معوض

- إخماد حريق مولادات كهربائية وشقق سكنية.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلة.

 الغبيري

- إخماد حريق ركام مبنى.

 برج البراجنة

- إخماد حريق شقة في مبنى سكني.


 محافظة النبطية

 النبطية الفوقا

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
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