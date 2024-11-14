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لبنان

قصف اسرائيلي لاطراف طيرحرفا شيحين والضهيرة... وغارات عنيفة طالت هذه البلدات الجنوبية

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:51
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

كما تعرضت بلدة الهبارية لقصف مدفعي عنيف.
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الى ذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على بلدتي المالكية والقليلة، واستهدفت غارات بلدة الحنية واخرى بيوت السياد.
 
 
وتشهد اطراف بلدات طيرحرفا  شيحين والضهيرة قصفا مدفعيا معاديا عنيفا حيث يحاول العدو الاسرائيلي اجتياز الحدود من ذلك المحور ، فيما تتصدى له المقاومة الاسلامية وتدك تحشداته وتوقع في صفوفه الاصابات البشرية والاليات وتشهد المنطقة المذكورة تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي والمسّير، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
 
وشنّت الطائرات المعادية منذ بعض الوقت غارات عنيفة على محور ومثلث طير حرفا  الجبين وشيحين يارين ، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف للمنطقة ولبلدتي المنصوري ومجدل زون.
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