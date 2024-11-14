أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس 14-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.‏



وفي بيان آخر قال أنه استهدف تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصلية صاروخية.

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