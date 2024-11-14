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لبنان

في الهبارية.. استشهد خلال قطافه الزيتون

Lebanon 24
14-11-2024 | 04:23
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استشهد المواطن ياسين أبو قيس خلال قطافه الزيتون جراء غارة إسرائيلية استهدفت الهبارية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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