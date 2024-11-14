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لبنان

دريان التقى وفدا طرابلسيا أطلعه على أوضاع المدينة الاقتصادية والمعيشية

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:25
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا طرابلسيا برئاسة هيثم مبيض الذي اطلعه على أوضاع مدينة طرابلس الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.
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