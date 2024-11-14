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لبنان

قائد الحرس الثوريّ الإيرانيّ: لا يُمكن إنهاء "حزب الله"

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:21
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أكد قائد الحرس الثوري الإيرانيّ اللواء حسين سلامي، أنّ "إسرائيل هي مُخطئة إذا ظنّت أنّ "حزب الله" سيخرج من الساحة باغتيال قياداته"، وأشار إلى أنّ "الحزب" تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه".

وهدّد سلامي في افتتاح مناورات "نصرالله" القتالية الأمنية إسرائيل قائلاً: "الیوم، نضعکم نصب أعيننا، وسنقاتل حتى النهاية، ولن نسمح لكم بأن تتحكّموا في مصير المسلمين، وسننتقم، وستتلقّون ضربات موجعة، وعليكم أن تتنظروا". كما أشار إلى أن "إسرائيل محكوم علیها بالفناء".
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من جهته، أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيرانيّ العميد علي فدوي، أنّ "الردّ على الاعتداء الإسرائيلي أمر قاطع، والجمهورية الاسلامية لم ولن تتغاضى عن أيّ اعتداء عليها"، وشّدد على أنّ "إيران ستردّ على إسرائيل ردّاً قاسياً".

وأضاف فدوي: "الأمر لا يختلف بالنسبة إلينا؛ من يرأس جبهة الشر ترامب أو غيره، فلا فرق بينهم". (الميادين)
 
 
 

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