سير عمل دوائر الكتّاب العدل بين الخوري والخازن

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بحث وزير العدل هنري الخوري مع رئيس مجلس الكتّاب العدل ناجي الخازن وعدد من أعضاء المجلس شؤوناً إدارية تتعلق بسير عمل دوائر الكتّاب العدل، وذلك في مكتبه بالوزارة ظهر اليوم.بعد الاجتماع، صرّح الخازن بالآتي: تشرفنا مع أعضاء من مجلس الكتّاب العدل بلقاء معالي الوزير خوري حيث كان اللقاء مناسبة لبحث شؤون مهنية متّصلة بتنظيم وحسن سير العمل في دوائر الكتّاب العدل، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نمرُّ بها جميعاً على صعيد الخدمات العامة".أضاف: "بحثنا موضوع صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل وما يعانيه من مشكلات لتأمين التغطية الاستشفائية والتقاعد للزملاء المتقاعدين وكل الكتّاب العدل، وتبادلنا وجهات النظر مع معالي الوزير الذي أبدى كل تفهّمٍ لما طرحناه، وهو يبذل جهوداً كبيرة لحل كل هذه الإشكاليات على صعيد عمل الكتّاب العدل، كما تبادلنا جملة اقتراحات يجري متابعتها والعمل عليها حتى تلقى النتائج الإيجابية، علماً أنه سيكون هناك بحث تفصيلي حول تمويل صندوق الكتّاب العدل والسبل التي يجب اعتمادها لعدم إرهاق المعاملات، والتي تؤدي في الوقت ذاته الى تمويل الصندوق لكي يستطيع استعادة شيء من نشاطه".من جهته، أكد الوزير الخوري "متابعة ودراسة كل المواضيع التي طُرحت خلال الاجتماع".