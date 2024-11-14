Advertisement

لبنان

سير عمل دوائر الكتّاب العدل بين الخوري والخازن

Lebanon 24
14-11-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1278246-638671857207765454.jpeg
Doc-P-1278246-638671857207765454.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث وزير العدل هنري الخوري مع رئيس مجلس الكتّاب العدل ناجي الخازن وعدد من أعضاء المجلس شؤوناً إدارية تتعلق بسير عمل دوائر الكتّاب العدل، وذلك في مكتبه بالوزارة ظهر اليوم.


بعد الاجتماع، صرّح الخازن بالآتي: تشرفنا مع أعضاء من مجلس الكتّاب العدل بلقاء معالي الوزير خوري حيث كان اللقاء  مناسبة لبحث شؤون مهنية متّصلة بتنظيم وحسن سير العمل في دوائر الكتّاب العدل، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نمرُّ بها جميعاً على صعيد الخدمات العامة". 
Advertisement

أضاف: "بحثنا موضوع صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل وما يعانيه من مشكلات لتأمين التغطية الاستشفائية والتقاعد للزملاء المتقاعدين وكل الكتّاب العدل، وتبادلنا وجهات النظر مع معالي الوزير الذي أبدى كل تفهّمٍ لما طرحناه، وهو يبذل جهوداً كبيرة لحل كل هذه الإشكاليات على صعيد عمل الكتّاب العدل، كما تبادلنا جملة اقتراحات يجري متابعتها والعمل عليها حتى تلقى النتائج الإيجابية، علماً أنه سيكون هناك بحث تفصيلي حول تمويل صندوق الكتّاب العدل والسبل التي يجب اعتمادها لعدم إرهاق المعاملات، والتي تؤدي في الوقت ذاته الى تمويل الصندوق لكي يستطيع استعادة شيء من نشاطه".

من جهته، أكد الوزير الخوري "متابعة ودراسة كل المواضيع التي طُرحت خلال الاجتماع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:45 | 2024-11-14
05:30 | 2024-11-14
07:11 | 2024-11-14
07:04 | 2024-11-14
07:01 | 2024-11-14
07:00 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24