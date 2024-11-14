الصحافية رنا جوني تنجو من غارة على دير الزهراني... وحالتها لا تدعو إلى القلق

نجت الزميلة مراسلة الـLBC في النبطية رنا جوني بأعجوبة جراء وقوع غارة جوية معادية بالقرب منها عندما كانت تقوم بالتغطية الاعلامية في بلدة دير الزهراني واصيبت جوني برضوض وحالتها لا تدعو للقلق، كما اصيبت سيارتها بشظايا صاروخ الغارة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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