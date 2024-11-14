Advertisement

لبنان

لقاء في مجلس النواب يجمع نواب "اللقاء النيابي التشاوري" وكتلة "التوافق الوطني"

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1278254-638671869574255307.png
Doc-P-1278254-638671869574255307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد لقاء في مجلس النواب لقاء يجمع في هذه الأثناء نواب "اللقاء النيابي التشاوري المستقل": الياس بو صعب وميشال ضاهر والان عون وابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وجميل عبود ، ونواب كتلة "التوافق الوطني": فيصل كرامي وحسن مراد ومحمد يحيى وعدنان طرابلسي وطه ناجي، في سياق المشاورات الدائرة للخروج من الأزمة الراهنة.
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2024-11-14
08:50 | 2024-11-14
08:49 | 2024-11-14
08:48 | 2024-11-14
08:41 | 2024-11-14
08:39 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24