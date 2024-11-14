لقاء في مجلس النواب يجمع نواب "اللقاء النيابي التشاوري" وكتلة "التوافق الوطني"

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يعقد لقاء في مجلس النواب لقاء يجمع في هذه الأثناء نواب "اللقاء النيابي التشاوري المستقل": الياس بو صعب وميشال ضاهر والان عون وابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وجميل عبود ، ونواب كتلة "التوافق الوطني": فيصل كرامي وحسن مراد ومحمد يحيى وعدنان طرابلسي وطه ناجي، في سياق المشاورات الدائرة للخروج من الأزمة الراهنة.