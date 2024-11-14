منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة... وتحذير من تشكل السيول على الطرق!





وجاء في النشرة الاتي:

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-الحالة العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم السبت حيث يتقلب محليا ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا حيث يتحول الطقس إلى ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واشتداد بسرعة الرياح واحتمال تشكل السيول على الطرق، ويستمر تأثيره الى يوم الثلاثاء المقبل حيث الطقس تدريجيا. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا.وجاء في النشرة الاتي:-الحالة العامة: طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم السبت حيث يتقلب محليا ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبارا من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجيا حيث يتحول الطقس إلى ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة واشتداد بسرعة الرياح واحتمال تشكل السيول على الطرق، ويستمر تأثيره الى يوم الثلاثاء المقبل حيث الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.



تحذير: من تشكل السيول على الطرق وتساقط حبات البرد اعتبارا من مساء يوم الأحد.





-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يطر بدرجات الحرارة.

الجمعة:

قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا.

السبت:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر، تنشط الرياح اعتبارا من المساء.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تنخفض بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح، يتوقع تساقط حبات البرد خلال الليل وتتشكل السيول على الطرق.



-الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,09

-ساعة غروب الشمس: 16,36