في القليعات.. تعرّض طوافة للجيش لحادث إصطدام

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

تعرضت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي على علو منخفض، ما أدى إلى تعرض أحد أفراد طاقمها لإصابة طفيفة وحالته مستقرة.