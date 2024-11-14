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لبنان

في القليعات.. تعرّض طوافة للجيش لحادث إصطدام

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:18
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: 
 
تعرضت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي على علو منخفض، ما أدى إلى تعرض أحد أفراد طاقمها لإصابة طفيفة وحالته مستقرة.
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