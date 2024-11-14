22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في القليعات.. تعرّض طوافة للجيش لحادث إصطدام
Lebanon 24
14-11-2024
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
تعرضت طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي على علو منخفض، ما أدى إلى تعرض أحد أفراد طاقمها لإصابة طفيفة وحالته مستقرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح زار وزير الدفاع وقائد الجيش
Lebanon 24
عبد المسيح زار وزير الدفاع وقائد الجيش
14/11/2024 15:56:37
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما سيقوم به الجيش في بلدة دير الزهراني
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما سيقوم به الجيش في بلدة دير الزهراني
14/11/2024 15:56:37
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم استهدف أصولا ومقرات قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم استهدف أصولا ومقرات قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق
14/11/2024 15:56:37
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
14/11/2024 15:56:37
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
القليعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. ماذا يفعل بـ"مستودعاته"؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "حزب الله".. ماذا يفعل بـ"مستودعاته"؟
15:00 | 2024-11-13
13/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً
Lebanon 24
هذا ما فعله مصرف لبنان مؤخراً
16:42 | 2024-11-13
13/11/2024 04:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
03:00 | 2024-11-14
14/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن مجزرة "وطى الخيام".. "عناق أخير" وشهداء قُتلوا مرتين!
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن مجزرة "وطى الخيام".. "عناق أخير" وشهداء قُتلوا مرتين!
12:00 | 2024-11-13
13/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
07:04 | 2024-11-14
14/11/2024 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:51 | 2024-11-14
عبد المسيح زار وزير الدفاع وقائد الجيش
08:50 | 2024-11-14
عددٌ كبير من الشهداء... إليكم حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بعلبك
08:49 | 2024-11-14
مخزومي من دار الفتوى: الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وتطبيق القرار 1701
08:48 | 2024-11-14
مسؤولة إسرائيليّة عن "حزب الله": هذا الأمر لن يحصل
08:41 | 2024-11-14
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
08:39 | 2024-11-14
مُجدّداً... تحذير إسرائيليّ عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية (صور)
فيديو
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
14/11/2024 15:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24