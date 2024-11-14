لواء غولاني الإسرائيليّ... هذه لمحة عن خسائره في لبنان

Advertisement

ذكر موقع "الميادين" أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أنّه "لا يوجد أي أفق للحرب، وحتى عندما تنتهي فإنّها ستستمر بأشكال مختلفة وفي قطاعات أخرى".وسلّط الإعلام الإسرائيلي الضوء على عدّة نقاط تتعلق بالمستوطنين وأماكن سكنهم، وقال إنّ النقطة البديهية الأولى التي يطرحها الإسرائيليون هي إلى متى ستستمر هذه الحرب؟وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ النقطة الثانية هي بشأن لواء غولاني الذي دخل قطاع غزّة ودخل لبنان، ولكن "ثمن دخوله كان باهظاً وصفوفه تتضاءل".ولفت إلى أنّ اللواء الأبرز في الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في عدد المقاتلين، "فلبنان مشبع بدماء أجيال من مقاتلي غولاني": غوني هارنيك سقط في حرب لبنان الأولى في قلعة الشقيف، كما إيريز غيرشتاين الذي كان أيضاً من الكتيبة 51 في لواء غولاني الذي قاد وحدة الارتباط في أواخر فترة الوجود جنوب لبنان، وروعي كلاين الذي كان أيضاً نائب الكتيبة 51 الذي قُتل في بنت جبيل في حرب 2006، وصولاً إلى قتلى يوم أمس، إذ أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وهو قائد فصيل في "الكتيبة 51 لواء غولاني"، و5 جنود آخرين من الكتيبة نفسها خلال المعارك في جنوب لبنان.كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى وجود فجوة بين التصريحات الإسرائيلية والواقع، مشيراً إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين يعلنون الانتصارات على حزب الله، ولكن الصورة مختلفة على أرض الواقع، إذ يسقط قتلى في إسرائيل والطائرات المسيّرة تقصف حيفا، والصواريخ تصل إليها وإلى غوش دان أيضاً، والواقع قاسٍ في الشمال الذي أصبح مهجوراً ومدمّراً منذ أكثر من عام.وشدّد الإعلام الإسرائيلي على أنّه كلما استمرّت هذه المعركة كلما "تأكّلت إنجازات إسرائيل، وكل العمليات من استهداف حسن نصرالله، إلى عمليات البيجر، إلى استهداف القيادات وقدرات الحزب الصاروخية، أصبحت وراء ظهرنا".وتابع: "اليوم نعيش واقعاً دموياً نُقتل فيه أكثر، ونعترض صواريخ أكثر، من دون أيّ فائدة، لذلك فإنّ الخلاصة هي يجب التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقتٍ ممكن". (الميادين)