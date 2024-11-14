Advertisement

لبنان

لواء غولاني الإسرائيليّ... هذه لمحة عن خسائره في لبنان

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1278257-638671873507399761.jpg
Doc-P-1278257-638671873507399761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الميادين" أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أنّه "لا يوجد أي أفق للحرب، وحتى عندما تنتهي فإنّها ستستمر بأشكال مختلفة وفي قطاعات أخرى".

وسلّط الإعلام الإسرائيلي الضوء على عدّة نقاط تتعلق بالمستوطنين وأماكن سكنهم، وقال إنّ النقطة البديهية الأولى التي يطرحها الإسرائيليون هي إلى متى ستستمر هذه الحرب؟ 
Advertisement

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ النقطة الثانية هي بشأن لواء غولاني الذي دخل قطاع غزّة ودخل لبنان، ولكن "ثمن دخوله كان باهظاً وصفوفه تتضاءل".

ولفت إلى أنّ اللواء الأبرز في الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في عدد المقاتلين، "فلبنان مشبع بدماء أجيال من مقاتلي غولاني": غوني هارنيك سقط في حرب لبنان الأولى في قلعة الشقيف، كما إيريز غيرشتاين الذي كان أيضاً من الكتيبة 51 في لواء غولاني الذي قاد وحدة الارتباط في أواخر فترة الوجود جنوب لبنان، وروعي كلاين الذي كان أيضاً نائب الكتيبة 51 الذي قُتل في بنت جبيل في حرب 2006، وصولاً إلى قتلى يوم أمس، إذ أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وهو قائد فصيل في "الكتيبة 51 لواء غولاني"، و5 جنود آخرين من الكتيبة نفسها خلال المعارك في جنوب لبنان.

كذلك، لفت الإعلام الإسرائيلي إلى وجود فجوة بين التصريحات الإسرائيلية والواقع، مشيراً إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين يعلنون الانتصارات على حزب الله، ولكن الصورة مختلفة على أرض الواقع، إذ يسقط قتلى في إسرائيل والطائرات المسيّرة تقصف حيفا، والصواريخ تصل إليها وإلى غوش دان أيضاً، والواقع قاسٍ في الشمال الذي أصبح مهجوراً ومدمّراً منذ أكثر من عام.

وشدّد الإعلام الإسرائيلي على أنّه كلما استمرّت هذه المعركة كلما "تأكّلت إنجازات إسرائيل، وكل العمليات من استهداف حسن نصرالله، إلى عمليات البيجر، إلى استهداف القيادات وقدرات الحزب الصاروخية، أصبحت وراء ظهرنا".

وتابع: "اليوم نعيش واقعاً دموياً نُقتل فيه أكثر، ونعترض صواريخ أكثر، من دون أيّ فائدة، لذلك فإنّ الخلاصة هي يجب التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقتٍ ممكن". (الميادين)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-11-14
12:37 | 2024-11-14
12:20 | 2024-11-14
12:12 | 2024-11-14
12:04 | 2024-11-14
12:02 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24