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لبنان

بسبب أعمال اعادة التأهيل... قطع اوتوستراد المنية غدًا

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:38
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تلقى النائب أحمد الخير واتحاد بلديات المنية مراجعات عدة من سالكي اوتوستراد المنية بعد ان شارفت أعمال التأهيل على الانتهاء، وابلغوه أن الطريق تشكو من عيوب في بعض مواضع التأهيل.
وعلى الاثر، قام النائب الخير والفرق الفنية التابعة لاتحاد بلديات المنية بالكشف على الاوتوستراد، مراجعا الشركة المنفذة (Global contracting، خطيب وعلمي) لاطلاعها على الوضع، مطالباً ب"اعادة اصلاح ما يتطلب قبل اكمال أعمال التاهيل". 
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من جهتها اكدت الشركة المنفذة ان أعمال التأهيل "واجهتها عدة عقبات منها الوضع السابق للاوتوستراد وعدم وجود وقت كاف اثناء عملية التأهيل بسبب الزحمة الكبيرة على الأوتوستراد"، واكدت انها "ستباشر اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة الساعة ٦ صباحاً وحتى السادسة مساءً اعادة تأهيل ما طلبه النائب الخير واتحاد البلديات". 

من جهته تمنى النائب الخير واتحاد بلديات المنية من المواطنين "التعاون مع القوى الامنية التي ستكون موجودة لتسهيل السير على المفترقات وتخفيف الزحمة الناتجة عن اعمال التاهيل"، علما أن الطريق سيقطع قبل مؤسسة مازن علم الدين ويتحول الى الطريق البحرية.

 
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