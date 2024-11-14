عمليات جديدة لحزب الله... اليكم تفاصيلها





وفي البيان (8) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخية".

Advertisement

وفي البيان (9) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة". أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، أنه "‏استهدف عند الساعة 09:00 من صباح اليوم مستوطنة يسود هامعلاه، بصلية صاروخية".وفي البيان (8) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخية".وفي البيان (9) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة".

وشن عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقة.



كما شن عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقة.