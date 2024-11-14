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لبنان

عمليات جديدة لحزب الله... اليكم تفاصيلها

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:46
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أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس، أنه "‏استهدف  عند الساعة 09:00 من صباح اليوم مستوطنة يسود هامعلاه، بصلية صاروخية".

وفي البيان (8) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم ثكنة دوفيف، بصليةٍ صاروخية".
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وفي البيان (9) أعلن أنه "استهدف عند الساعة 11:00 من صباح اليوم مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخيّة".
 
وشن عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقة.

كما شن عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم هجوما جويا بسربٍ من المسيرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقة.
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