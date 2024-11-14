Advertisement

لبنان

تعميم لوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:58
A-
A+
Doc-P-1278274-638671896396269954.jpg
Doc-P-1278274-638671896396269954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى التعميم التالي:

نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الأليمة التي يمرّ بها وطننا لبنان،
وعطفًا على البيان الصادر بتاريخ 2/10/2024، الذي طلب فيه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الإستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة، والأمر عينه بالنسبة إلى المساعدين القضائيين، وذلك حرصًا على سلامتهم ومراعاةً للمصلحة العامة، كما وأخذ الظروف الأمنية بعين الإعتبارفي حال انعقاد الجلسات،
Advertisement
ونظرًا لاستمرار الظروف الأمنية التي تحول في عدد من المناطق دون إمكانية الوصول إلى المحاكم والدوائر القضائية،
وحرصًا على استمرارية عمل المرفق القضائي،
وتأمينًا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة،
وعطفًا على التعميميْن تاريخ 24/3/2020 و27/3/2020 المرفقة نسخة عنهما ربطاً، يُعتمد الآتي:
1- يقوم الرئيس الأول الإستئنافي عند الضرورة، بتكليف من يلزم، من قضاة المحافظة، تأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني.
 
2- عند تعذّر الوصول إلى المحكمة أو الدائرة القضائية كما هي الحال في محافظتي النبطية وبعلبك، يمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات، المتعلّقة بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكتب مخصّص لهذا الغرض، تمّ استحداثه في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بها .
 
3- يمكن تأمين نقل الملفات موضوع البنديْن المذكوريْن أعلاه، من قبل المساعدين القضائيين في الدائرة القضائيّة المعنيّة، بمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2024-11-14
08:50 | 2024-11-14
08:49 | 2024-11-14
08:48 | 2024-11-14
08:41 | 2024-11-14
08:39 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24