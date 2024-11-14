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لبنان

غارة على بلدة الطيبة وقصف مدفعي استهدف الخيام

Lebanon 24
14-11-2024 | 07:26
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون.
 
 
كما تعرّضت بلدة الخيام لقصف مدفعيّ.
 
 
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