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لبنان

بعد قليل... هذا ما سيقوم به الجيش في بلدة دير الزهراني

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:01
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صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: 

بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٤، ما بين الساعة ١٥.٠٠ والساعة ١٦.٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دير الزهراني - النبطية.
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