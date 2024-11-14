بعد قليل... هذا ما سيقوم به الجيش في بلدة دير الزهراني

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:



بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٤، ما بين الساعة ١٥.٠٠ والساعة ١٦.٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في دير الزهراني - النبطية.

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