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لبنان

فيديو نشرته إسرائيل لقصف الضاحية الجنوبية... ما الذي زعمت أنّها استهدفته؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:18
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي فيديو للغارات الإسرائيليّة التي استهدفت الضاحية الجنوبيّة يوم أمس وصباح اليوم.
 
 
وزعم أدرعي أنّه تمّ استهداف 30 هدفاً في الضاحية الجنوبيّة، وادّعى أنّها مستودعات  للأسلحة ومقرات عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله".
 
 
 
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