فيديو نشرته إسرائيل لقصف الضاحية الجنوبية... ما الذي زعمت أنّها استهدفته؟

#عاجل جيش الدفاع أكمل موجة إضافية من الغارات على الضاحية الجنوبية: خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم تم استهداف مستودعات للأسلحة، ومقرات إرهابية عسكرية، وبنى تحتية إرهابية أخرى تابعة لحزب الله



🔸خلال اليومين الماضيين، شن جيش الدفاع عدة موجات من الغارات على منطقة الضاحية في… pic.twitter.com/o4gFlhg7oB