غادرت منزل ذويها منذ 10 أيام ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:-شهباء محمد شندب (من مواليد عام 1999، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 4-11-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة بقرصونا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الضنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 490673-06، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.