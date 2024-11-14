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لبنان

بري تابع تطورات الأوضاع خلال لقائه لاكروا وبلاسخارت وجونسون

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:30
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو والمستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان.
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اللقاء تناول تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان ومهام قوات اليونيفل .

كما إستقبل رئيس المجلس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert) حيث تم  بحث كافة المستجدات السياسية والميدانية .

الرئيس بري بحث أيضاً  في المستجدات السياسية وتطورات الاوضاع خلال استقباله بعد الظهر السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون .

 
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