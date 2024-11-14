مسؤولة إسرائيليّة عن "حزب الله": هذا الأمر لن يحصل

Advertisement

أقرّت المستشارة الإسرائيلية الاستراتيجية اييلت فريش بأن "حزب الله يتعافى مع مرور الوقت، ولا يزال لديه مخزون صواريخ لا بأس به، وجزء كبير منها صواريخ دقيقة".وأضافت في حديث إلى "القناة 12" الإسرائيلية: "يجب الوصول والسعي هناك إلى تسوية، وليس كما قال وزير الأمن إننا سنجرّد حزب الله من سلاحه".وعقّبت على هذه الفكرة قائلةً: "هذا لن يحصل، ولن يكون هناك احتلال". (الميادين)