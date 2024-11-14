عبد المسيح زار وزير الدفاع وقائد الجيش

كتب النائب اديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس" انه "زار وزير الدفاع العميد موريس سليم في مكتبه وقائد الجيش العماد جوزيف عون. تناول البحث الاوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان ووضع المؤسسة العسكرية".

Advertisement