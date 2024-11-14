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لبنان

عددٌ كبير من الشهداء... إليكم حصيلة الغارات الإسرائيليّة على بعلبك

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:50
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شنّت طائرة حربيّة إسرائيليّة غارة على بعلبك، استهدفت حيّ العسيرة في المدينة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، استشهد 10 أشخاص وأُصيب 13 بجروحٍ.
 
 
 
 
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العسيرة

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