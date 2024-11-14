صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله" لديه ما يكفي من الصواريخ لإرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إنّ "حزب الله لديه ما يكفي من الصواريخ لإرسال ملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ كلّ يوم".وفي تقرير، شدّدت الصحيفة على أنّ هذا الأمر يشكّل "إنجازاً يُنهك الإرادة الإسرائيلية"، و"سيؤدي إلى تخفيف مطالب إسرائيل في المفاوضات".كما أنّ "مُسيّرات حزب الله تنجح في الاختفاء من المروحيات القتالية والطائرات الحربية، وتتجنّب اعتراضها"، فيما "لا يزال هناك عمل كثير فيما يخصّ مسألة منصات إطلاق الصواريخ".وبالتوازي، يدفع الجنود الإسرائيليون "ثمناً باهظاً" في الخسائر البشرية لـ"كسر خط دفاع العدوّ الثاني الذي تحصّن فيه حزب الله ونشر مجموعاته ودرس أساليب العمل فيها". (الميادين)