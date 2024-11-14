عند أطراف بلدة عديسة.. ماذا فعل حزب الله بتجمع لقوات العدو؟

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 01:30 من ظهر اليوم الخميس، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عديسة (قرب الخزان)، بقذائف المدفعية.

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