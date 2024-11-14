الموسوي دان استهداف العدو لقناة "طه": لحماية الجسم الاعلامي

Advertisement

أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور ابراهيم الموسوي، الى "توغل قوات الاحتلال الصهيوني في إجرامها المتمادي ضد الاصوات الاعلامية الحرة من مؤسسات ووكالات وقنوات وافراد ممن نذروا حياتهم لكشف العدوانية الصهيونية في لبنان وفلسطين، وقد بلغت عدوانيته حدا جديدا باستهداف قناة طه المتخصصة ببرامج الأطفال، مما يؤكد تأصل روح الاجرام والانتقام لدى العدو الاسرائيلي".ورأى في بيان أن "جريمة استهداف هذه المؤسسة الإعلامية من قبل العدو الصهيوني، تأتي لتستكمل سلسلة اعتداءاته الاجرامية ضد الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية لمنعهم من اداء رسالتهم في كشف حقيقة جرائم الحرب والابادة الصهيونية ضد المدنيين من الاطفال والنساء وضد المؤسسات الانسانية والمستشفيات وطواقم الاسعاف والجسم الطبي، وهذا ما يستدعي تحركا فوريا واجراءات قانونية وعقابية عاجلة تمنع العدو من الاستمرار في جرائمه وتحيل المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكم الدولية المختصة".