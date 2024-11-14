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لبنان

خسائر كبيرة جدّاً... كم منزل تضرّر في لبنان بسبب الحرب؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 09:33
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أعلن البنك الدولي أنّ "خسائر لبنان بسبب الحرب بلغت 5 مليار دولار".
 
 
وكشف البنك الدولي عن تضرّر نحو 100 ألف وحدة سكنية في لبنان خلال عام من الحرب.
 
 
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