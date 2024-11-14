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لبنان

"الحزب" يجبر العدو الإسرائيلي على التراجع.. ماذا يجري في محيط بلدة طيرحرفا؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 09:56
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تدور اشتباكات عنيفة بين حزب الله والعدو الاسرائيلي عند محور طير حرفا - شمع، حيث يستهدف عناصر "الحزب" عددا من الاليات العسكرية الإسرائيلية على تلة مقام النبي شمعون الصفا"، أدى ذلك إلى تراجع العدو الاسرائيلي من محيط بلدة شمع ليتمركز في محيط بلدة طيرحرفا، وفق ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" عن شهود عيان.
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