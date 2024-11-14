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لبنان

ميقاتي هنأ المصمم ايلي صعب: هذا الحدث يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:00
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا بالمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب وهنأه على عرض الازياء الذي قدمه ضمن "فعاليات موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية.
وقال الرئيس ميقاتي" ان هذا الحدث  يثبت أن الابداع اللبناني أقوى من كل التحديات وهو قادر على تخطي كل المسافات.
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كما هنأ رئيس الحكومة المملكة العربية السعودية التي تحتضن الابداع في كل المجالات.
 
 
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