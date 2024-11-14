غداً.. هذا ما سيشهده أوتوستراد المنية - الضنية

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

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بتاريخ 15-11-2024، سيتم إجراء أعمال صيانة وتزفيت أوتوستراد المنية / الضنية، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:- منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا من التاريخ المذكور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد عند محلة عرمان، وتحويله على مستديرة نفق عرمان باتجاه الطريق البحرية الى مفرق المخاضة (محالات مازن علم الدين).- منع مرور السير اعتبارًا من الساعة 13,00 من التاريخ المذكور، على المسلك الغربي من الأوتوستراد، وتحويله عند مفرق المخاضة (محالات مازن علم الدين) باتجاه جامع المخاضة – الطريق البحرية وصولاً الى نفق عرمان.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.