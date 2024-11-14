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لبنان

بنداء "لبيك يا نصرالله".. "الحزب" يستهدف قاعدة بحرية شمال غرب ‏حيفا

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:00
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الخميس، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة نوعية".
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