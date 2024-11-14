فوضى وهلع... إشكال كبير بين نازحين في أحد المعاهد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين عدد من النازحين في معهد ديرعمار الفني، تطوّر إلى تضارب ما تسبب بحالة من الفوضى والهلع.



وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال.