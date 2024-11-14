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لبنان

المكاري جدد رفضه التعرض للصحافيين

Lebanon 24
14-11-2024 | 10:49
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اتصل وزير الإعلام زياد المكاري، بالإعلامي نبيل مملوك، مستفسرا عن ملابسات الاعتداء عليه في صور.
 
وإذ جدد المكاري تضامنه مع الصحافيين ورفضه التعرض لهم، وشدد على "متابعة ما حصل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة".
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