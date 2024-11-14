المكاري جدد رفضه التعرض للصحافيين

اتصل وزير الإعلام زياد المكاري، بالإعلامي نبيل مملوك، مستفسرا عن ملابسات الاعتداء عليه في صور.



وإذ جدد المكاري تضامنه مع الصحافيين ورفضه التعرض لهم، وشدد على "متابعة ما حصل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة".

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